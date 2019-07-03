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Aksaray’da Ziraat Odasına ekipman desteği

Aksaray’da İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde alınan 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına devredildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Aksaray’da Ziraat Odasına ekipman desteği

Aksaray’da İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde alınan 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına devredildi.


Aksaray’da İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde alınan 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bilindiği üzere ilimiz tarımsal üretim bakımından ülkemizde ilk 10 il arasında yer almaktadır. Yonca üretiminde 3. şekerpancarı üretiminde 4. arpa üretiminde 6. patates üretiminde 8. sıradayız. Tabi bu üretimi yaparken çiftçilerimizin kullandığı makine ve ekipmanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda ilimizdeki çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak, girdi maliyetini azaltmak, birim alandan yüksek verim aldırmak, tarımsal üretimi kolaylaştırıp daha teknik olarak yapmak amacıyla Sayın Valimizin himayesinde İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinden müdürlüğümüze verilen ödeneklerle ve bakanlık projelerimizle yüzde 50 ve yüzde 100 hibeli makine ve ekipman desteği verilmektedir. Bakanlığımız olarak 2007-2018 yılları arasında ilimizdeki 2 bin 320 çiftçimize 13 milyon 335 bin TL makine ekipman hibe ödemesi yapılmıştır. 2018 yılında İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden aktarılan 59 bin 580 TL ödenekle 1 adet taş toplama makinesi, 2 adet çilek malçlama makinesi, 1 adet çilek set makinesi alınmış ve kullanılmakta olup taş makinesi ise çiftçilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere Aksaray Ziraat Odamıza devredilmiştir. 2019 yılında ise müdürlüğümüze İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde 1 adet mısıra doğrudan ekim, bir adet de hububat doğrudan ekim mibzeri alınmış olup çiftçilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere bugün Aksaray Ziraat Odamıza devri yapılacaktır. Bu iki doğrudan ekim makinesi ile çiftçimizin toprak bakımı ve işlemesi yapmadan doğrudan anız ve sap üzerine ekim yapacak, hem girdileri azalacak hem de toprağın yapısı çok bozulmayacak ve topraktaki su tutulumu arttırılarak kolay bir ekim yapacaktır” dedi.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise Aksaray’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, “Nüfusumuzun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Aksaray Türkiye’nin tam ortasında bulunan ve tarım ve hayvancılık alanında son derece verimli ve ülkenin önemli bir şehri. Hal böyle olunca bizlerde çiftçilerimize hizmet kapsamında var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin kazanması, Aksarayımızın kazanması için her türlü çalışmayı yapıp daha verimli, daha kaliteli ürünler elde etmek için çalışıyoruz. Bu kasamda İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde alınan 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başkanlığımıza teslim edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diğer makinelerde olduğu gibi bu makinelerle de çiftçilerimizin hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
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