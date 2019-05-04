Aksaray’da Ziraat Odası çiftçilere 500 bin fide dağıttı

Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen 500 bin adet çeşitli sebze fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilere dağıtmak üzere 500 bin adet çeşitli sebze fidesi getirdi. Şehir dışından getirilen fideler, Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilere dağıtıldı. Sebze fidesi alabilmek için çiftçiler uzun kuyruklar oluştururken, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak amaçlarının çiftçilere hizmet etmek olduğunu söyledi. Başkan Emin Koçak, “Aksaray Ziraat Odası olarak Aksaray’daki çiftçilerimizi ürün desenine yönlendirmek, bahçe sebzeciliğini geliştirmek için fide dağıtımı yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır yapıyoruz. Bu sene de 500 bin adet domates, salatalık, patlıcan, biber, kavun, karpuz fidesi getirdik. Aksaray üreticilerine cüzi miktarda ücretle dağıtıyoruz. Binlerce üreticimiz buradan gelip alıyor. Sebze bahçelerini iyileştirmek için, Aksaray ekonomisine ve ülke ekonomisine değer katabilmek için. Geçtiğimiz kış sezonunda domates, biber ve patlıcan fiyatlarının ne kadar arttığını gördük. Hem üreticimiz para kazansın, hem de bu tür fiyat artışlarını önlemek için Aksaray’da sebzeciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Daha ucuz, daha kaliteli olduğu için bizi tercih ediyorlar. Biz kaliteli ürün satıyoruz. Amacımız kar etmek değil, üreticilerimize en kaliteli ürünü en ucuza verebilmektir. Şu anda da ilk gün nedeniyle biraz izdiham var. 500 bin adedi 2 gün içinde üreticilerimize dağıtıyoruz” dedi.

Çiftçi Şükrü Emekli (40) de, “Buradan fide almaya geldik, dikeceğiz. Daha garantili ve verimli olduğu için ziraat odasından almayı düşündük” diye konuştu. Köyde yaşayan 88 yaşındaki Hatice Yeşildal, “Ekeceğim ve yiyeceğim” şeklinde konuştu. Çiftçi Şade Yenipınar (77) ise, “Fide almaya geldim. Dikeceğim, komşularla yiyebilirsem ölmezsem yiyeceğim. Ölürsem bir yiyen bulunur” dedi.