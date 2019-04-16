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Aksaray’da ziraat mühendisleri çiftçileri bilgilendirdi

Aksaray’da Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisleri il genelinde tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak çiftçileri daha sağlıklı ürün yetiştirilmesi konusunda bilgilendirdi.

16 Nisan 2019 Salı 13:09
Aksaray’da ziraat mühendisleri çiftçileri bilgilendirdi

Aksaray’da Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisleri il genelinde tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak çiftçileri daha sağlıklı ürün yetiştirilmesi konusunda bilgilendirdi.


Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisleri tarla tarla gezerek inceleme ve denetim yapıyor. Tarlalardaki ekili ürünleri ve toprak incelemelerini yapan ziraat mühendisleri, çiftçilerle de görüşerek verimliliğin artırılması, daha sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve kayba karşı bilgilendirmeler yapıyor.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarım ve hayvancılığın Türkiye’de çok önemli bir sektör, bacasız bir fabrika olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de olduğu gibi sektörün Aksaray’da da çok önemli olduğunu kaydetti. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de sayılı iller arasında ön sıralarda yer aldıklarını ifade eden Başkan Koçak, üretimin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve kayıpların önlenmesi için Ziraat Odası mühendislerinin arazide inceleme, denetim ve bilgilendirme yaptığını söyledi. Çiftçilerin her daim yanında olacaklarını dile getiren Başkan Koçak, amaçlarının Aksaray tarım ve hayvancılığını geliştirerek çiftçilerin refah içinde geçimlerini sağlamak olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:09
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