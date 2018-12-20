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Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 10 araç birbirine girdi

Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girerken, kazada 2 kişi de yaralandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:04
Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 10 araç birbirine girdi

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Arkadan gelen 9 araç da kazaya karıştı

İran Uyruklu Muhammed El Zade'nin (27) kullandığı yabancı plakalı tır, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yolun ortasında kalan tırın arkasından gelen 2 tır, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 2 kamyon da kazaya karıştı.

Kazada, tır sürücüsü Muhammed El Zade ile kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan İlhan Demir (46) yaralandı.

Yol 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı

Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası Aksaray’dan Nevşehir’e gidiş istikameti, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Aksaray Şoförler Cemiyetinden gelen vinçlerin yardımı ile kazaya karışan tırlar, kara yolundan kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:04
  1. zincirleme trafik kazası
  2. Aksaray-Nevşehir kara yolu
  3. tır
  4. otomobil
  5. hafif ticari araç
  6. kamyon
  7. Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesi
  8. Aksaray Şoförler Cemiyeti

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