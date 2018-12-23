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Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

23 Aralık 2018 Pazar 18:47
Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan Kocatürk (50) idaresindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Nazmi Çelik (37) yönetimindeki 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek 80 metre ileride durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kocatürk ile beraberindeki Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Ceylan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 40 yolcu ise minibüslerle dinlenme tesislerine götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:47
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  3. yolcu otobüsü

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