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Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:54
Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:54
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