Aksaray’da yarın okullar tatil mi? Aksaray 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Aksaray da var. Aksaray'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Aksaray'da okullar yarın tatil mi? Aksaray'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Aksaray'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Aksaray'da yarın okullar tatil mi?

Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.