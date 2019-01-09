Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Aksaray 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika açıklandı

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Aksaray da var. Aksaray'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Aksaray'da okullar yarın da tatil mi? Aksaray'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Aksaray'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Aksaray'da 10 ocak yarın okullar tatil mi?

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.