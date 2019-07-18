0553 313 94 23

Aksaray’da uyuşturucuya geçit yok

Aksaray’da uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri 1 ay içerisinde 37 şüpheli hakkında işlem yaparken, 4 uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
Aksaray’da uyuşturucuya geçit yok

Aksaray’da uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri 1 ay içerisinde 37 şüpheli hakkında işlem yaparken, 4 uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan NSM ekipleri, Haziran ayı içerisinde 26 ayrı narkotik olayına müdahale etti. 26 ayrı olayda 37 şüpheli hakkında işlem yapan NSM ekipleri, operasyonlarda 24,17 gram eroin, 244,68 gram skunk, 7 adet ecstacy hap, 1 kilo 98 gram kubar esrar, 4,63 gram toz esrar, 10 kök kenevir bitkisi, 7 adet sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 bin 155 TL nakit para ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edilirken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."
    1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    2. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    3. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    4. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    5. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    6. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    7. Samet Dağlı Sarıyer’de
    8. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    9. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    10. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    11. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    12. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    13. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    14. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    15. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    16. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    17. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    18. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    19. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    20. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’