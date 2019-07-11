Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Aksaray’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı şüphesi üzerine A.K.N. (38) isimli şahsı takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 2 hafta boyunca yaptığı teknik ve fiziksel takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunan eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır 35 fişek (20.5 gr) uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 bin 320 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.K.N. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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