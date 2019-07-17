0553 313 94 23

Aksaray’da Türk siyasi hayatında darbeler ve milli egemenlik konferansı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından ‘Türk Siyasi Hayatında Darbeler ve Milli Egemenlik Konferansı’ ve ASÜ tarafından hazırlanan ‘Aksaray’ın Şehitleri’ Belgesel Gala Programı düzenlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Aksaray’da Türk siyasi hayatında darbeler ve milli egemenlik konferansı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından ‘Türk Siyasi Hayatında Darbeler ve Milli Egemenlik Konferansı’ ve ASÜ tarafından hazırlanan ‘Aksaray’ın Şehitleri’ Belgesel Gala Programı düzenlendi.


ASÜ Konferans Salonunda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok’un konuşmacı olarak katıldığı programda konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, 3 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişiminde yapılan kötülüklerden ülkesi ve milleti aleyhine başka hain güçlerle yapılan işbirliğinden dolayı kurulan plan ve tuzaklardan ibret alınması gerektiğini söyledi. “Değişik inançlar adı altında kendi kirli emellerine alet etmek isteyen her türlü güce, şer şebekelerine karşı uyanık olmak zorundayız” diyen Vali Ali Mantı, “Bunu hatırlamamız tefekkür etmemiz bir daha böyle belalara duçar olmamak için tedbir almamız lazım” diye konuştu. Vali Mantı konuşmasında, “Tarihten beri ecdadımız bu ülke için çok büyük bedeller ödedi. Bizlerde ödeyeceğiz belki bizden sonraki nesillerimizde ödeyecek. Bu ülke için ezelden ebede kadar canını vermiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Allah ülkemizi nesillerimizi her türlü harici ve dâhili belalardan korusun” şekline konuştu.


Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise yaptığı konuşmasında ülkesi için şehit olan gazi olan kahramanların ailelerinin yaşadıklarını, duygularını gelecek nesillere aktarılmasının önemini ifade etti. Rektör Şahin, “Bu coğrafya kendi sınırları ile ifade edilecek bir coğrafya değil, biz gövdesi kendi sınırlarının ötesine taşan bir ülkeyiz. 36 farklı ülkede şehitliğimiz var” dedi. Konuşmaların ardından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok’un ‘Türk Siyasi Hayatında Darbeler ve Milli Egemenlik’ konulu konuşmasını yaptı. Tok, Türk siyasi tarihinin darbe sicili bakımından çok parlak olmadığını her on yılda bir darbe olduğunu belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin diğer yapılan darbelerden ayıran bir takım özellikleri olduğunu kaydeden Tok, “Bu hain darbede darbeciler namlularının masum insanlara çevirdiler. Kendi insanlarına katletmekten çekinmediler. Halkın seçtiği hükümete Cumhurbaşkanı’na Meclis’e saldırmadan çekinmediler. Yine farklı bir yönü Cumhurbaşkanı liderliğinde halk birleşerek darbeye karşı çıktı. Vatandaşlar meydanlarda devlete sahip çıktı. Sonuç olarak darbe başarısız oldu. Vesayet odakları ile küresel güçlerin darbelerdeki ortaklığını ortaya koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray kafilesi Avusturya'da
    1. Galatasaray kafilesi Avusturya'da
    2. Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. oturumu..
    3. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama:..
    4. İkinci el araç satanlara çok kritik..
    5. Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’ndan..
    6. Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü..
    7. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki..
    9. TBMM şüpheli çocuk ölümlerini..
    10. Çaldıran Belediyesinden askere gidecek..
    11. İtalya'da mafyaya büyük darbe! Çok..
    12. Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi..
    13. Bakan Pekcan şehit esnafların..
    14. Erbil saldırısı sonrası ABD'den flaş..
    15. Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu
    16. Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi..
    17. Sakarya için sağanak uyarısı
    18. Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    19. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    20. ADÜ’de ‘Darbelerin Sosyo - Ekonomik’..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda