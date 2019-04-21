AKSARAY (AA) - Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfının Acil Müdahale ve Arama Kurtarma ekiplerince, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda şehit olan askerler anısına "Kapadokya'nın incisi" Ihlara Vadisi'nde yürüyüş düzenlendi.

Kar yağışının yer yer etkili olmasına rağmen yürüyüşe katılan öğrenciler ve İHH ekipleri, yaklaşık 400 basamakla inilen Ihlara Vadisi’nin eşsiz güzelliğini izledi.

İHH Acil Müdahale ve Arama Kurtarma Birim Sorumlusu Vedat Dirican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptıklarını ve bu yürüyüşü şehitlere adadıklarını söyledi.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da 15-22 Nisan'da tüm Türkiye'de kutlanan Turizm Haftası'nın Aksaray'da geleneksel 14 kilometrelik Ihlara Vadisi yürüyüşü ile devam ettiğini aktardı.

Geçen yıl Ihlara Vadisi'ne 501 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Doğan, turizm sezonunun çok iyi başladığını, 2019 hedeflerinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Yürüyüşe, Güzelyurt Kaymakamı Muhammet Tugay, Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Değirmencioğlu, Ihlara Belde Belediye Başkanı Ahmet Dinç ve çok sayıda kişi katıldı.