0553 313 94 23

Aksaray'da trafik kazası: 2 yaralı

Otomobilin ağaca çarpması sonucu biri Çin'in Ankara Büyükelçiliği çalışanı, iki kişi yaralandı

15 Mart 2019 Cuma 11:12
Aksaray'da trafik kazası: 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da otomobilin ağaca çarpması sonucu, biri Çin'in Ankara Büyükelçiliği çalışanı iki kişi yaralandı.

Orhan Atik (51) idaresindeki 06 KC 987 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun bahçesindeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Atik ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Yue Zhao (67) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Araçtakilerin, Ankara’dan Nevşehir’de bir davaya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:12
  1. Aksaray
  2. Ankara Çin Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi
    1. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    2. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    3. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    4. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    5. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    6. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    7. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    8. FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı
    9. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    10. (Özel) Yonca kavgasında bir kişinin..
    11. Bakan Varank, Nevşehir'de iş..
    12. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    13. Üstün: Sürmene sevdalısıyım"
    14. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    15. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    16. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    17. Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı
    18. Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL..
    19. Dünya Cezayir'deki gösterilerde..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor