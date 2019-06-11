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Aksaray’da TMO borsa lisanslı depolarında alım yapacak

Çiftçinin ürettiği ürüne değer katan lisanslı depoculuğun hızla yaygınlaştığını açıklayan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 2019 yılı hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

11 Haziran 2019 Salı 13:16
Aksaray’da TMO borsa lisanslı depolarında alım yapacak

Çiftçinin ürettiği ürüne değer katan lisanslı depoculuğun hızla yaygınlaştığını açıklayan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 2019 yılı hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Üreticilerin bu depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağı aktarılırken, bunun sağladığı avantajlar da sıralandı. Ürünlerini lisanslı depolara getiren çiftçiler; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz ve depo kira ücreti desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca tüm bunlara ilaveten Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75’ine kadar sıfır faizli, 9 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip olabiliyorlar” dedi.


Başkan Özkök, “Aksaray ticaret borsası hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, Aksaray’daki üreticilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ile bir sözleşme yaparak lisanslı depoculuk hizmetlerine başlamıştır. Aksaray da Merkez Aratol Mahallesinde ve Eşmekaya kasabasında E-90 Karayolu üzerinde bulunan Lisanslı depolarımıza TMO tarafından alımlar gerçekleşecektir. Aksaraylı çok değerli üreticilerimize seslenmek istiyorum. Devletimiz TMO nezdinde üreticimizi desteklemek adına birçok imkanlar sağlamıştır. Bu imkanlardan faydalanmalarını önemle rica ediyorum. Aksaray Ticaret Borsası olarak da üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu, ürettiği ürünlerin hak ettiği fiyata satılması yönündeki çalışmalarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ben bu buradan ürettikleri ürünlerin bereketli, hasat sezonunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:16
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