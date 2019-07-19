Aksaray’da tarım şurası ortak akıl toplantısı düzenlendi

Aksaray’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından orta ve uzun dönem stratejilerini belirlenmesine katkı sağlamak üzere tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayan kurum, oda ve STK temsilcilerinin katılımı ile Tarım Şurası Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak tarım şurasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi, hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla tarım şurası yönetmeliği 17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere ilimiz tarımsal üretim sıralamasında ülkemizde ilk 10 il arasında yer almaktadır. 2002 yılında ilimizin tarımsal üretim değeri 471 milyon TL iken 2018 yılı sonunda bu rakam 4 milyar 821 milyon TL ulaşmış olup; ülke içinde tarımsal üretim değeri bakımından 25. sıradadır. İlimizde istihdam edilenlerin %42,2 si tarım sektöründe istihdam edilmektedir. İlimize son 17 yılda toplam 1,4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. İlimiz ayrıca tarımsal üretimde TR 71 bölgesine dahil olan Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale illeri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. Bugün burada bu tarımsal ilerlememize ek olarak ilimizin tarımsal üretim konusunda güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları, tarımsal üretimimize yönelik tehditler ve hedefler tartışılacak ve bakanlığımız tarafından yapılacak olan geniş katılımlı 3. tarım şurasında kullanılmak üzere bir rapor halinde bakanlığımıza bildirilecektir. Amacımız tarımsal üretim açısından Aksaray’ımızın iyi yönlerini arttırmak, zayıf yönlerini azaltmak ve bu şekilde ilimize ve ülke ekonomimize katkı sağlayarak tarım ve hayvancılıkta Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunu da inşallah çok çalışarak başaracağız” dedi.

Toplantı sonuçlarının bakanlığa gönderileceğini belirten Saklav, “Bugünkü ortak akıl toplantımızın işleyişi ise şu şekilde olacaktır. İlgili arkadaşımız tarımsal üretim açısından müdürlüğümüzün ön aşamada belirlediği iyi kötü yönleri, fırsatları, tehditleri ve hedefleri duvara yansıtacak ben okuyacağım ve bu okunan her bölüm üzerinde veya başka bir tarımsal konuda görüş ve öneri sunmak isteyen herkes söz alacak söylenen sözler kayıt altına alınacak daha sonra bizdeki verilerle harmanlanarak rapor edilip bakanlığımızca yapılacak 3. tarım şurası öncesinde ön bilgi olarak bakanlığımıza gönderilecektir” diye konuştu.

Tarım Şurası Ortak Akıl Toplantısına Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, il tarım ve orman şube ve ilçe müdürleri, kurum müdürleri, STK ve oda başkanları ve çok sayıda çiftçi katılım sağladı.