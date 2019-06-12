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Aksaray’da tarım arazilerini dolu vurdu

Aksaray’da etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerini vururken, çiftçiler kara kara düşünmeye başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
Aksaray’da tarım arazilerini dolu vurdu

Aksaray’da etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerini vururken, çiftçiler kara kara düşünmeye başladı.


Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da dün ve önceki gün etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerini yerle bir etti. Mahsullerini kaldıramadan yok olan çiftçiler kara kara düşünürken, tarım ve ziraat odası ekipleri yaptıkları ilk tespitte ekili tarım arazilerinde bölge bölge yüzde 30 ile yüzde 100 oranında hasar olduğunu belirledi. Ekili tarım arazilerinde inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri inceleme ve tespit çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Özellikle hububat ekili tarım arazilerinde ekili arpa ve buğdaylar hasar görürken, üreticiler borçların ertelenmesini ve maddi destek yapılmasını istedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’da yaşanan dolu felaketi sonrasında il tarım müdürlüğü ve ziraat odası olarak dolu felaketinin yaşandığı köy ve beldelerde tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, “İnşallah ekiplerimiz bugün, yarın, Cuma gününe kadar tespit çalışmalarını bitirip çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Çiftçilerimizin özellikle borç erteleme aynı zamanda TARSİM sigortası olanlar sigortadan faydalanacaklar. Tarla tarla, dekar dekar tespit yapacağız. İnşallah üreticilerimiz mağdur olmayacak. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise "İlimizin muhtelif köy ve kasabalarında ciddi şekilde dolu yağışı oldu. Tabii il tarım müdürlüğü ekipleri ile birlikte bizler de ziraat odası başkanlığı olarak şu anda sahada hasar tespiti yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda bölge bölge yüzde 30 ile yüzde 100 oranında hasar olduğunu gördük. Bundan dolayı üreticilerimiz ciddi şekilde sıkıntı içerisinde. Bu gelen Allah’tan geliyor. Yıllardır borç ertelemesi yapılıyor. Özellikle dolu afeti yaşanan bölgelerde bulunan üreticilerimiz ciddi şekilde sıkıntıda. Bu üreticilerimize ciddi şekilde bir para yardımı yapılmasını istiyoruz. Yoksa çiftçilerimiz ne bu borcun altından kalkabilir, ne de üretim yapabilir” şeklinde konuştu.


Ekili tarım arazisini dolu vuran çiftçi Fehmi Yıldız (68), elindeki tüm mahsulün yok olduğundan yakınarak, “500 dekar böyle sulu ekili arpam vardı, 500 dekarı da gitti. Ama işte devlete, bankaya, tarım krediye borcumuz var. Biz maddi bir destek istiyoruz devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan. Borçların ertelenmesini istiyorum. Bize bir yardım yapılsın. Varım yoğum bu ekindi, bu da Cenabı Allah’tan geldi böyle oldu. Maalesef sigortam da yoktu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
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