Aksaray'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Mustafa Çiftçi idaresindeki 68 AY 350 otomobil, Aksaray-Ortaköy karayolu Boyalı köy yakınlarında Kamil Yılmış kontrolündeki 68 T 0199 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Sürücü Çiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralı Caner Çiftçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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