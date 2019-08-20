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Aksaray'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

20 Ağustos 2019 Salı 22:34
Aksaray'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mustafa Çiftçi idaresindeki 68 AY 350 otomobil, Aksaray-Ortaköy karayolu Boyalı köy yakınlarında Kamil Yılmış kontrolündeki 68 T 0199 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Sürücü Çiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan yaralı Caner Çiftçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:34
  1. Aksaray
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