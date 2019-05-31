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Aksaray’da süne üreticilerin korkulu rüyası oldu

Aksaray’da bu yıl kendini iyiden iyiye gösteren süne canlısı ekili tarım arazilerinde üreticilerin korkulu rüyası olurken Ziraat Odası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süneyle mücadele kapsamında tarım arazilerinde incelemeler yaparak çiftçileri bilgilendiriyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
Aksaray’da süne üreticilerin korkulu rüyası oldu

Aksaray’da bu yıl kendini iyiden iyiye gösteren süne canlısı ekili tarım arazilerinde üreticilerin korkulu rüyası olurken Ziraat Odası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süneyle mücadele kapsamında tarım arazilerinde incelemeler yaparak çiftçileri bilgilendiriyor.


Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da bu yıl kendini iyiden iyiye gösteren süne canlısı üreticilerin korkulu rüyası oldu. Sünenin çok olması nedeniyle ekili tarım arazilerine inen Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili ürünlerde incelemeler yaparak yüksek oranda süneye rastladı. İncelemelerin ardından üreticileri bilgilendiren ekipler, daha sonra köy muhtarları ile toplantı yaparak ilaçlama çalışması yapılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunarak diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emen Koçak, bu yıl ekili tarım arazilerinde ciddi anlamda süne olduğunu belirterek "İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte köy muhtarlarımıza süneyle ilgili bilgi, eğitim vermek için toplandık. Tabii bu sene bilindiği üzere ciddi şekilde süne var. Süne ilacı pahalı değil. 50 dekara 60-70 TL’lik bir ilaç gidiyor. Ama bizim çiftçilerimizin tek çekincesi ekinlerin boylu olmasından dolayı ekinin içine girmek istemiyor. Yazık diyoruz, günah diyoruz. Ama aslında yazık günah değil, ekinin içine girilip süne ilacının atılması lazım. Üreticilerimiz 12 ay boyunca bekliyorlar, ekiyorlar, suluyorlar, yetiştiriyorlar. Ciddi şekilde masraf ediyorlar. Ama maalesef sanayicilerimiz, esnaflarımız, biçip götürdüğümüzde bakıp süne var deyip düşük fiyata almaya kalkıyor. Bunlara meyil verilmemesi için üreticilerimizin kesinlikle ilaçlaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Bu seneki süne mücadelesine başladık. Bu sene tarlalarımızda süne çok. Sebebi, iklim şartları ve arpalarımızın önce biçilmesi ve arpaların biçildikten sonra sünenin buğdaya doğru geçmesi ve çiftçilerimizin tarlalarına girmek istememesi. Bu sene tüm çiftçilerimizin ilaçlama yapmasını istiyoruz. Çünkü ilaçlama yapmazlarsa bu sene buğdaydaki kalite düşecek, kalite düştüğü zamanda hem satışta, hem de ekmeklik buğdayımızda sıkıntı olacak. Biz 11 ekip, 39 teknik personel ile birlikte 190 köyde bayram boyunca da süne mücadelemizi yapacağız. Ben çiftçilerimizin ilaçlarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
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