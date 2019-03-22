0553 313 94 23

Aksaray’da Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Aksaray Valiliği tarafından alışveriş merkezleri ile bazı kamu kurumlarına çöp konteynerleri ile vatandaşlara geri dönüşümü sağlanan malzemelerden yapılan çanta ve çeşitli materyaller dağıtıldı.

22 Mart 2019 Cuma 15:38
Aksaray’da Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Aksaray Valiliği tarafından alışveriş merkezleri ile bazı kamu kurumlarına çöp konteynerleri ile vatandaşlara geri dönüşümü sağlanan malzemelerden yapılan çanta ve çeşitli materyaller dağıtıldı.


Konteyner dağıtım programı öncesinde Sıfır Atık Projesi ile ilgili Aksaray Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında görevli bayanlara yönelik Sıfır Atık Projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kültür Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, “İhtiyaçlar sınırlı olmasına rağmen dünyada ihtiraslar sınırsızdır. İnsanlar ihtiyacından bazı şeylere saldırmaz ihtirasından saldırır. İnancımızda tarihimiz ve kültürümüzde zaten bizim israfı önleme gibi bir yükümlülüğümüz var. Dinimize, kültürümüze göre israf haram, dünyadaki insanlığa medeniyete göre israf haram. Bugün ihtiyacımızdan çok daha fazlasını tüketmeye, ihtiraslarımızın peşinden koşmaya, adeta dünyayı kendi ihtiraslarımız adına yok etme konusunda birbirimizle, aynı zamanda ülkeler arasında rekabet halindeyiz. İsrafın önlenmesi için ülkemizde de bir şeyler yapmak lazım. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından aslında bir işaret olarak toplumda yapılması gerekenler olarak başlatılan bu programı ilimizde hızlı şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.


Sıfır Atık Projesi kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konteyner dağıtım töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törende konuşan Vali Ali Mantı, Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Vali Mantı konuşmasında, “Değişik meslek grupları ile toplantılarımız devam ediyor. Bugün Kur’an kursu hocalarımızla toplandık daha önce başka meslek gurupları ile toplandık. İlerleyen günlerde öğretmenlerimiz ile toplanacağız. Daha sonra STK’larla değişik gruplarla toplanarak Aksaray’ımızdaki Sıfır Atık Projesini daha iyi başarıya gidebilmesi için en güzelini yapabilmek için hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Tüm Aksaray’dan bu projeye destek bekliyoruz. İnşallah bu projede Aksaray’ın en güzel yere geleceğini inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:38
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    1. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    2. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    3. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    4. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    5. Ekinci pazar esnafını ziyaret etti
    6. Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden..
    7. Isparta’da gurur veren duygu dolu..
    8. Fenerbahçe salonda çalıştı
    9. “Medeniyetimiz ve Gençlik” konferansı
    10. Suad Liçi: "Türkiye ile oynamaktan..
    11. Bakan Soylu’dan Karamollaoğlu’na..
    12. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı..
    13. Dehşet veren görüntü! 4 aydır suda..
    14. NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın..
    15. Başkan Çelik veda ziyaretlerine başladı
    16. Beyazıt’ta kaza yapan özel halk..
    17. Deprem bölgesinde evi yıkılan..
    18. Filistinli gruplardan Trump'ın Golan..
    19. Meteorolojiden 4 il için zirai don..
    20. Senkronize Kayak Milli Takımı,..
    21. Aksaray’da Sıfır Atık Projesi
    22. Musul’u ziyaret eden Irak Meclis..
    23. Kırşehir’de şehitler hatıra ormanı..
    24. Edirne’de merhum Genel Başkan Muhsin..
    25. Türkiye deprem tehlike haritası..
    26. Hırsızlık çetesi çökertildi, 6 kişi..
    27. Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders..
    28. Osmangazili judoculardan milli mesâi
    29. Eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
    30. Van Büyükşehir Belediyesinden İŞ-KUR..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde