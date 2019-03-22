Aksaray’da Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Aksaray Valiliği tarafından alışveriş merkezleri ile bazı kamu kurumlarına çöp konteynerleri ile vatandaşlara geri dönüşümü sağlanan malzemelerden yapılan çanta ve çeşitli materyaller dağıtıldı.

Konteyner dağıtım programı öncesinde Sıfır Atık Projesi ile ilgili Aksaray Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında görevli bayanlara yönelik Sıfır Atık Projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kültür Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, “İhtiyaçlar sınırlı olmasına rağmen dünyada ihtiraslar sınırsızdır. İnsanlar ihtiyacından bazı şeylere saldırmaz ihtirasından saldırır. İnancımızda tarihimiz ve kültürümüzde zaten bizim israfı önleme gibi bir yükümlülüğümüz var. Dinimize, kültürümüze göre israf haram, dünyadaki insanlığa medeniyete göre israf haram. Bugün ihtiyacımızdan çok daha fazlasını tüketmeye, ihtiraslarımızın peşinden koşmaya, adeta dünyayı kendi ihtiraslarımız adına yok etme konusunda birbirimizle, aynı zamanda ülkeler arasında rekabet halindeyiz. İsrafın önlenmesi için ülkemizde de bir şeyler yapmak lazım. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından aslında bir işaret olarak toplumda yapılması gerekenler olarak başlatılan bu programı ilimizde hızlı şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konteyner dağıtım töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törende konuşan Vali Ali Mantı, Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Vali Mantı konuşmasında, “Değişik meslek grupları ile toplantılarımız devam ediyor. Bugün Kur’an kursu hocalarımızla toplandık daha önce başka meslek gurupları ile toplandık. İlerleyen günlerde öğretmenlerimiz ile toplanacağız. Daha sonra STK’larla değişik gruplarla toplanarak Aksaray’ımızdaki Sıfır Atık Projesini daha iyi başarıya gidebilmesi için en güzelini yapabilmek için hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Tüm Aksaray’dan bu projeye destek bekliyoruz. İnşallah bu projede Aksaray’ın en güzel yere geleceğini inanıyoruz” şeklinde konuştu.