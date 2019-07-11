Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli fırtına ve rüzgar karayolları ve köy yollarında kum fırtınasına dönüştü. Bir caminin minaresi yıkılırken, kent merkezinde ise ağaçlar, tabelalar ve şemsiyeler kırılarak devrildi, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, karayollarında ve köy yollarında kum fırtınası oluştu. Göz gözü görmeyen karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde ise ağaçlar kırıldı, tabelalar, gölgelik şemsiyeler düştü ve vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı. Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyünde ise köy camisinin minaresi şiddetli rüzgar ve fırtınadan yıkıldı. Yaşanan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bölge bölge maddi hasarlar meydana geldi.

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde rüzgarın orta kuvvette (50-80km/saat) estiği tespit edildi. Cuma günü ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak seklinde görüleceği beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karsı dikkatli ve tedbirli olması önemle duyurulur” denildi.