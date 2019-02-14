Aksaray’da Sevgililer Gününde fidan dağıtıldı

Aksaray’da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ücretsiz fidan dağıtıldı.

Aksaray Valiliği, Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle fidan dağıtıldı. Yeşil bir Aksaray sloganı ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan stantlarda protokol üyeleri vatandaşlara fidan hediye etti.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 14 Şubat Sevgililer Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanında fidan ve gül dağıtıyoruz. Yeşil Aksaray’ın Türkiye’ye örnek olmasını istedik. Her gencin, her insanın bir tane ağaç dikmesi boynunun borcu. Geleceğimiz için, ülkemiz için faydalı bir program oldu” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Sevgililer Günü nedeniyle fidan dağıtımı yapıyoruz. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak, ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak. Aksaray’ı daha yeşil bir Aksaray yapmak için böyle bir program yaptık. İnşallah bunun da devamını sağlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Ali Mantı, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, daire müdürleri ve diğer STK başkanları tarafından ücretsiz fidan dağıtıldı.