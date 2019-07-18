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Aksaray’da polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aksaray’da müstakil bir evin deposundan elektrikli inşaat malzemeleri çalan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
Aksaray’da polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aksaray’da müstakil bir evin deposundan elektrikli inşaat malzemeleri çalan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 13 Temmuz 2019 tarihinde Fatih Mahallesi 4105 Sokak No:32 sayılı ikametin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı üzerine adrese sevk edilen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet elektrikli kaynak makinesi, 1 adet beton delme aleti ve 2 adet şarjlı matkap çalındığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Muhammet E. (24) olduğunu tespit eden polis, şahsı teknik takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelinin yerini belirleyenpolis ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
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