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Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi aralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:55
Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi aralandı.


Kaza, Aksaray - Adana Karayolu 37’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Osman P. (62) idaresindeki 01 AYP 45 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altunhisar mevkiinde şarampole devrildi. Kazada otomobilde sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Gülay P. (60) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yenine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:55
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