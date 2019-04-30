Aksaray’da öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray’da davalısı tarafından öldürülen avukat, düzenlenen törenin ardından dualarla defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Caddesi’nde bulunan Sefa İş Hanı’nın üçüncü katındaki avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre, avukat İbrahim Ergin (47) ile bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) arasında bir boşanma davasından dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Abdurrahman Düzgün, belindeki tabancayı çekerek avukat İbrahim Ergin’e 5 el ateş etti. Avukat İbrahim Ergin hayatını kaybederken, Abdurrahman Düzgün ise daha sonra silahı kafasına doğrultarak bir el ateş edip intihar etti.

Olayın ardından bugün Avukat İbrahim Ergin için Aksaray Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda avukatın katıldığı törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Avukat Metin Feyzioğlu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak katıldı. Cenaze aracı ile Aksaray Adliyesine getirilen Avukat İbrahim Ergin’in tabutunu avukatlar omuzlayarak adliye önündeki masaya bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bizim tabii ki kadere isyanımız yok, tabii ki yaratana isyanımız yok. Ama isyanımız bu çizgiyi zamansız bitiren olmaması gerekirken olduran o ellere. Hep birlikte suçlamadan, bundan sonra neyi nasıl düzelteceğimizi konuşma zamanı gelmedi mi artık. ‘Senin yüzünden’, ‘Onun yüzünden’ diye birbirimize hakaret etmeden bir trajik olayın arkasından şiddet lisanını kullanmayı reddederek çözüm üretme zamanı gelmedi mi? Maalesef sistem kötü insan üretiyor. Biz, iyi insan olma eğitimini nasıl vereceğimizi konuşmalıyız” dedi.

“Yatarken babam için bir Fatiha okuyun”

Konuşmaların ardından söz alan öldürülen Avukat İbrahim Ergin’in doktor oğlu Mehmet Ergin, "Babam İbrahim Ergin çok iyi bir insandı, iyi bir avukattı, iyi bir babaydı, iyi bir eşti. Onun güzelliklerini anlatmaya çalışsam şimdi saatler alır. Konuşmakta zaten zorluk çekiyorum. Biz 3 kardeşiz. Babam vatanını, milletini çok severdi. Bu ülke için gerçekten gecesini gündüzüne katarak gerek sosyal medyada, gerek diğer yerlerde hep fikirlerini paylaşırdı. Bu ülkeye bizim yararlı birer fert olmamız için elinden geleni yaptı. Ben doktor oldum. Küçük kardeşim diş hekimi oldu. Diğer kardeşim fizyoterapist oldu. Milletimize, milletimize devletimize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. ‘Böyle olmamalıydı’ demiyorum. Biz inançlı insanlarız. Nasipte ne varsa o olur. Rabbim tekrardan mekanını cennet etsin. İnşallah bu tür olaylar hem babamın mesleğinde hem kendi mesleğimde ve diğer meslek kollarında olmaz. Aslında biz bir araya geldiğimizde çok güçlü bir milletiz. İnşallah o duygularımız daha da sağlamlaşır. Sizden bir ricam var, akşam uyuyacağınız zaman babam için bir Fatiha okursanız teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından cenaze aracına avukatlar tarafından taşınan İbrahim Ergin’in tabutu Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezine götürüldü. Bu sırada avukatlar, Ebu Feyz Elçi Bey Caddesi üzerinden olay yerine kadar yürüdü. İbrahim Ergin’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, avukat İbrahim Ergin’in ailesi ve yakınları ile Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin ve avukatlarla vatandaşlar da katıldı.