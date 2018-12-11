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Aksaray'da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

11 Aralık 2018 Salı 12:25
Aksaray'da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ikisi öğrenci 4 kişi yaralandı.

Osman Aktürk (58) idaresindeki 68 S 0086 plakalı minibüs, Kurtuluş Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi Kavşağı'nda, Şaban Atılgan yönetimindeki 42 FPU 94 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Okul servisinde görevli Sibel Eser (22) ile öğrencilerden Sedat Ayaz (9) ve Nademe Kaderi (12), kamyonette bulunan Muhammed Çağrı Çelik (28) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:25
  1. Aksaray
  2. trafik kazası

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