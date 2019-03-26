0553 313 94 23

Aksaray’da inşaat malzemesi deposundaki yangın söndürüldü

Aksaray’da bir firmaya ait inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

26 Mart 2019 Salı 15:30
Aksaray’da inşaat malzemesi deposundaki yangın söndürüldü

Aksaray’da bir firmaya ait inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçiye de sağlık ekipleri yangın mahallinde müdahale etti.


Yangın, öğle saatlerinde Aksaray-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan inşaat firmasına ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, deponun arkasında bulunan tarım arazisi sahibinin kuru otları yaktığı esnada depoya sıçraması sonucu çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden 1,5 saat üren çalışma sonucu söndürülürken, yangının ardından olay yerinden kaçan tarla sahibi evinde polis ekiplerince yakalandı. Yangında dumandan etkilenen 3 işçiden biri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 2 işçi de olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangın çıkışına sebep olduğu iddia edilen tarla sahibi A.U. (69) ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern arıtma tesisleri
    1. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    2. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    3. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    4. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    5. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    6. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    8. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    9. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    10. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    11. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    12. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    13. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    14. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    15. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    16. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    17. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    18. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    19. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    20. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    21. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    22. Çalıntı rögar kapakları ile..
    23. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    24. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    25. Adam olacak çocuklar sahnede
    26. Gaün’de Türkiye teknoloji buluşmaları
    27. CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal..
    28. Genç adam yatağında ölü bulundu
    29. Emine Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
    30. Balkondan düşen yaşlı kadın yaşamını..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız