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Aksaray’da inşaat malzemeleri deposunda büyük yangın

Aksaray’da inşaat malzemeleri bulunan bir depoda büyük çaplı yangın çıktı.

26 Mart 2019 Salı 14:01
Aksaray’da inşaat malzemeleri deposunda büyük yangın

Aksaray’da inşaat malzemeleri bulunan bir depoda büyük çaplı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenenler olurken, çok sayıda itfaiye ekibi yangın mahalline sevk edildi.


Yangın, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan çeşitli inşaat malzemelerinin bulunduğu büyük bir depoda çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, depoda bulunan yalıtım malzemeleri, plastik borular ve çeşitli inşaat malzemeleri alev alev yanarken, dumandan etkilenenler oldu. Etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.


Depo sahibi Çapan Nazlı, yangının deponun arkasında bulunan tarlada kuru otların yanarak depoya sıçraması sonucu çıktığını iddia etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:01
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