Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Gökhan Yücel (27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi Yeşilova Beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız (26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı.

Sürücü Yücel ile 68 HY946 plakalı araçtaki Arap (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Otomobilde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Yücel ile Arap Doğanay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.