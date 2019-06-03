Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı03 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
AKSARAY (AA) - Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan Yücel (27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi Yeşilova Beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız (26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı.
Sürücü Yücel ile 68 HY946 plakalı araçtaki Arap (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Otomobilde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Yücel ile Arap Doğanay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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