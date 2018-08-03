0553 313 94 23

Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:38
Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. 

Sevda Sönmez (38) idaresindeki 34 AU 0625 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolu 20. kilometrede Sevil Üçoklar'ın (48) kullandığı 33 AAP 961 plakalı otomobille çarpıştı. 

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Songül Arslan (53) Melahat Koçak (49) Mina Sönmez (11) Selda Sönmez (14) ve Azra Sönmez (5) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:38
  1. Aksaray
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 aylık bebeği katleden PKK'dan pişkin açıklama
    1. 11 aylık bebeği katleden PKK'dan..
    2. Sınırda büyük panik! Zehriyle insan..
    3. Mühendislerden sorumlu FETÖ üyesi..
    4. Terör devleti İsrail tanklarla..
    5. Siirt'te motosiklet devrildi: 2 uzman..
    6. Korkutan açıklama: 7'nin üzerinde..
    7. Yangın faciası sonrası Yunanistan'da..
    8. TFF'den tarihi karar! Son kez..
    9. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen..
    10. Cumhuriyet tarihi boyunca ABD ile..
    11. Amerika'dan Rus bankasına yaptırım
    12. Hatay'da 6 kilo A4 patlayıcı ele..
    13. 6 yıl sonra bir ilk! Suriye gemisi..
    14. Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
    15. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem..
    16. Bülent Tüfenkci’den ABD’nin yaptırım..
    17. Emekli ikramiyeleri bayramdan önce..
    18. Aziz Yıldırım istifa edeceği..
    19. Adıyaman'da trafik kazası: 5 kişi..
    20. Antalya'da restoranda gaz sıkışması..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!