0553 313 94 23

Aksaray’da hayvan üreticilerine eğitim

Aksaray’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere hayvancılık hakkında eğitim semineri verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:58
Aksaray’da hayvan üreticilerine eğitim

Aksaray’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere hayvancılık hakkında eğitim semineri verildi.


Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) gerçekleştirilen eğitim seminerine çok sayıda üretici katıldı.


Eğitim seminerinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’ın hayvansal üretim ve hayvan sayısı bakımından Türkiye’de ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, “TR 71 bölgesine dahil olan Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale illeri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. İlimizdeki hayvansal üretimin bir kolu da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olup 101 bin adet civarında sağmal dişi hayvanla birlikte toplamda 266 bin adet büyükbaş hayvan, 734 bin adette küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Et üretimimiz ise 2018 yılı sonu itibarı ile 37 bin 250 ton olup süt üretiminde ise günlük ortalama bin 200 ton yıllık ise 410 bin ton ile Türkiye’de 10. durumdadır. Geçen sene ödediğimiz tarımsal destek 206 milyon TL olup bunun 122 milyon TL’lik kısmı hayvancılık desteklerine aittir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i transfer etti
    1. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    2. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    3. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    4. Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı
    5. Bulgaristan'da Afrika domuz vebası..
    6. Darbeci Hafter havadan vurdu! Ölü ve..
    7. Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda..
    8. Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi
    9. Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e..
    10. ABD, INF’den resmen ayrıldı
    11. (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü..
    12. İki kız birlikte 4. kattan atladı!
    13. Emre Mor: "Galatasaray hayalim nihayet..
    14. Sinop’ta hafta sonu rüzgar..
    15. NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin..
    16. Hafter güçlerinden UMH mevzilerine..
    17. Aksaray’da hayvan üreticilerine eğitim
    18. İlk defa yapılacak olan ’Orcik..
    19. UEFA Süper Kupa finalini kadın hakem..
    20. Bubacarr Sanneh, Göztepe'de
    21. "Güvenli bölge konusunun oyalama..
    22. Gençlik ve Değişim Derneği..
    23. Albaraka Türk’te mesai saatleri değişti
    24. Mahkumlar besicilik yapacak
    25. KBÜ’den, akademisyenler için “hak..
    26. Emre Mor resmen Galatasaray'da
    27. TIR kazasında şaşırtan görüntü!
    28. Karaman’da usulsüz avlananlara para..
    29. Terör örgütüyle bağlantılı oldukları..
    30. Yalnız kalma korkusu, kendini..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin