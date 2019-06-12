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Aksaray’da haşerelere karşı etkin mücadele

Aksaray Belediyesi, vatandaşların rahat ve ferah bir yaz dönemi geçirmesi sağlamak için sivrisinek, larva gibi haşerelere karşı yıl boyunca sürecek olan etkin bir çalışma başlattı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
Aksaray’da haşerelere karşı etkin mücadele

Aksaray Belediyesi, vatandaşların rahat ve ferah bir yaz dönemi geçirmesi sağlamak için sivrisinek, larva gibi haşerelere karşı yıl boyunca sürecek olan etkin bir çalışma başlattı.


Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ve erken dönem larva mücadelesine karşı Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma sergiliyor. İnsan ve çevre sağlığına olumsuz etki eden sivrisinek ve larva mücadelesine karşı Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç üstü ilaçlama makineleri ile şehir genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Yılın ilk aylarından itibaren Mayıs ayına kadar geçen sürede su birikintisi ve kanallarda ilaçlama çalışması başlatan belediye ekipleri, devam eden aylarda ahır ve mandıra ilaçlaması ve yaz ayı boyunca cadde ve sokaklarda araç üstü makinelerle sürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yıl boyunca hastalık yayan haşerelere karşı başlatılan mücadele çalışmasında yüzde 90 başarı sağlandığı bildirildi. Ayrıca 48 mahallede akşam saatlerinde başlamak sureti ile sokakların ilaçlaması rutin olarak yapılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
  1. sergi

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