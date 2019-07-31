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Aksaray’da ‘Göç Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Aksaray’da İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
Aksaray’da ‘Göç Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Aksaray’da İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.


İl Göç Müdürü Mehmet Servet Yelken’in Göç İdaresinin Uyum Straeji Belgesi, Ulusal Eylem Planı kapsamında uygulanan programları hakkında sunumu ile başlayan toplantıda. İl Müdürü Yelken tarafından Aksaray’da kayıtlı yabancı sayıları, misafir göçmen sayıları ile Göç İdaresi Müdürlüğü hizmetleri hakkında bilgi verildi. Yelken. inanç, kültür ve Türk medeniyetinin komşularına ve zorda kalan insanlara yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak gördüğünü, komşu ülkelerden ve çeşitli dünya ülkelerinden Türkiye’ye sığınan, Aksaray’da ikamet eden yabancıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerini en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını söyledi.


Aksaray Valisi Ali Mantı, toplantı katılımcılarına söz vererek misafir göçmenlerle ilgili görüşlerini aldı. Konun insanlık meselesi olduğunu ifade eden Vali Ali Mantı, Türk Devleti’nin bu konuda yaptığı örnek çalışmalarla en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi. Düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınması ve toplumsal uyumun önemine dikkat çeken Vali Ali Mantı, bu alanda yapılacak çalışmalara ilgili tüm kurumların iştirak edeceğini ve yürütülecek çalışmalara destek olacağını vurgulayarak bu konuda aksamaya meydan verilmemesini istedi. Sivil toplum kuruluşlarının gerek Aksaray’da, gerekse Türkiye genelinde misafir göçmenler için inancımız, medeniyetimiz ve insanlık adına önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Ali Mantı, “Bu tür üzücü olaylar herkesin başına gelebilir. Biz komşularımızın başına gelen bu olaylar karşısında elimizden geldiğince yardım yaptık, yapıyoruz. Bu konuda hep birlikte hareket edeceğiz. Bu noktada herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirecek. Ülkemiz misafir göçmenlere en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
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