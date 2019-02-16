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Aksaray’da gece kulübünde silah sesleri

Aksaray’da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi alarma geçirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:17
Aksaray’da gece kulübünde silah sesleri

Aksaray’da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay, sabah erken saatlerde Aksaray’da bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne gelen iki kişi, tartışma çıkardı. Çevreye rast gele ateş açan zanlılar, olay yerine gelen polislere de teslim olmamak için direndi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, destek için bölgeye özel harekat ekiplerini çağırdı. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.


Polisin diğer zanlının gözaltına alınmasına yönelik çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:17
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