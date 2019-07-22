Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı Aksaray’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 13 çeşitli olaya karışan 8 kadın, fuhşa aracılık eden 2 şahıs ve bu şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği önü sürülen 14 şüpheli olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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