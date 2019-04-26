0553 313 94 23

Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak tutuklandı

Aksaray’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 5 kişi operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:58
Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak tutuklandı

Aksaray’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 5 kişi operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı operasyonla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan dolayı 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.E. (22), “Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ö. (19), “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. (38), “Silahla tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A.S. (40) ve “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. (43) operasyonla yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp eşya hizmeti dijital platforma taşındı
    1. Kayıp eşya hizmeti dijital platforma..
    2. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    3. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    4. Döviz kurları
    5. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    6. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    7. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    8. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    9. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    10. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    11. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    12. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    13. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    14. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    15. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    16. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    19. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    20. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu