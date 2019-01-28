Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı28 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda polis ekipleri, haklarında daha önce işlem yapılmış örgüt mensuplarının, deşifre olmamış örgüt mensupları ile beraber hareket ederek Aksaray'da tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde etti.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu ileri sürülen H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K'yı (47) gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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