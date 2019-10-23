Aksaray'da oto kurtarma aracı kamyona çarptı: 1 kişi öldü Aksaray'da, oto kurtarma aracının kamyona çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Emre Çınar idaresindeki oto kurtarma kamyoneti, Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ kavşağında, Muhsin Şen (46) kontrolündeki kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiyeekipleri sevk edildi. Kazada, kurtarma aracına sıkışan sürücü Çınar'ı, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık ekiplerince,Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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