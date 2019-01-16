Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.



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