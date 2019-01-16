0553 313 94 23

Aksaray'da eğitime kar engeli

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:31
Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:31
  1. Aksaray kar tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da eğitime kar engeli
    1. Ordu'da eğitime kar engeli
    2. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    3. Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki..
    5. Türkiye'nin en az suç işlenen şehri..
    6. "Müzede Selfie Günü"
    7. Google'dan devrim gibi yenilik! Hepsi..
    8. Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı
    9. Putin muradına eriyor! İşte tüm..
    10. Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden..
    11. Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne..
    12. Fransa'dan İran'a kınama
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden..
    15. Denize düşen kişiyi polis kurtardı
    16. Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi
    17. Aksaray'da eğitime kar engeli
    18. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    19. Yurtta kış
    20. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?