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Aksaray’da düğün çadırında sel paniği

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Aksaray’da düğün çadırında sel paniği

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu.


Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesinde damat Şuayip Çayır’ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. Çadır içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadın ise, suya düştü. Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
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