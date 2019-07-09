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Aksaray’da doğrudan ekim mibzeri arazide

Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığına hibe olarak verilen 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri tarım arazilerinde çalışmaya başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:34
Aksaray’da doğrudan ekim mibzeri arazide

Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığına hibe olarak verilen 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri tarım arazilerinde çalışmaya başladı.


Aksaray’da İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi bütçesinden tahsis edilen 100 bin TL ödenek çerçevesinde alınan, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına devredilen 1 adet mısıra doğrudan ekim ve 1 adet de hububat doğrudan ekim mibzeri üreticilerin tarım arazilerinde çalışmaya başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, mısıra doğrudan ekim mibzeri ile mısır ekimini üreticiler ile birlikte gerçekleştirdi.


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Modern tarım yöntem ve ekipmanları ile çiftçimizin girdileri azalacak, toprağın su tutma oranı artacak, gerek toprak bakımı, gerek toprağın işlenmesi noktasında çiftçilerimiz rahat edecektir. Tarımsal ekipmanların yaygınlaşması noktasında var gücümüzle hep beraber çalışacağız. Ben bu toprakların bereketine ve çiftçimize güveniyorum’’ dedi.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üreticiler, çiftçiler için var güçleriyle çalıştıklarını, her daim üreticinin yanında olduklarını söyledi. Bu kapsamda üreticilere destek amaçlı faaliyetler içerisinde yeni makine ekipman desteğinin sağlandığına da değinen Başkan Koçak, üreteciler ile birlikte sahalarda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:34
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