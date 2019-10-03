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Aksaray'da çocuk parkında korkutan yangın! 25 bin liralık maddi hasar meydana geldi

Aksaray’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkı kundaklandı. Alev alev yanan parkta 25 bin liralık maddi hasar oluştu.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:05
Aksaray'da çocuk parkında korkutan yangın! 25 bin liralık maddi hasar meydana geldi

Küçük Bölcek Mahallesi 2671 Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi.

Aksaray Belediyesi tarafından çocuklar için yaptırılan oyun parkı, saat 10.45 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmak suretiyle yakılarak ateşe verildi.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangın sonucu parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının kasıtlı ve kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi.

25 bin liralık maddi hasar 

Yangında kullanılmaz hale gelen oyun setinin tamamen yanması sonucu 25 bin liralık maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Belediyeekipleri yangın sonrası kullanılmaz hale gelen çocuk oyun parkındaki demir aksanları söktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Emniyet İl Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parkını kundaklayarak yakan ve kamu malına zarar veren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan çocuk parkının kundaklanarak yakılması vatandaşların da tepkisine neden oldu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:05
  1. Aksaray
  2. Küçük Bölcek Mahallesi 2671 Sokak
  3. Aksaray Belediyesi
  4. Aksaray Emniyet İl Müdürlüğü ekipleri
  5. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri

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