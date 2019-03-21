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Aksaray’da çobanlar bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı

Türkiye’de her yıl sadece Aksaray’da düzenlenen ‘Çobanlar Yarışıyor’ isimli bilgi yarışmasının 7’incisi düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:46
Aksaray’da çobanlar bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı

Türkiye’de her yıl sadece Aksaray’da düzenlenen ‘Çobanlar Yarışıyor’ isimli bilgi yarışmasının 7’incisi düzenlendi.


Aksaray’da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen ‘Çobanlar Yarışıyor’ isimli bilgi yarışmasının bu yıl 7’incisi gerçekleştirildi. Aksaray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında çobanlar kıyasıya yarıştı.


Yarışmada bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, “Türkiye’de tek yarışmadan ibaret, 7 yıldır yapılıyormuş. Zaten çiftçilerimizin ilgisinden de belli. Bu yarışmalar düzenlendikçe, Marifet iltifata tabidir. Güzelliklerimize daha fazla güzellik katmaya çalışacağız. Zaten Aksaray’ımız tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de çok iyi bir yerde. Derece alan bir yer. İnşallah bu yarışmalarda devam ettiği sürece devletimizin hem imkanlarından yararlanacağız, hem de ürettiğimiz ürünlerimizi güzel bir şekilde pazarlayacağız” dedi.


Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, “Ülkemizde sadece Aksaray’da bu sene 7’incisini düzenlediğimiz ‘Çobanlar yarışıyor’ programındayız. Bu yarışmadaki amacımız çobanların bir şeyler yapabildiğini, üretebildiğini ve bu işi bilimsel metotlarla yaptığını, bu konuda bilgilerinin olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Küçükbaş hayvancılığın ülkemizde ne kadar önemli olduğunu duyurmaya çalışıyoruz. Hayvancılık noktasında ülkemizin et ve süt açığının kapatılması noktasında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. O yüzden böyle şov ve motivasyon programı yapıyoruz. Yarışmamızda 1’inciye 5 bin TL, 2’inciye 3 bin TL, 3’üncüye 2 bin TL ve diğer yarışmacılarımıza birer küçük altın vererek herkesi ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından 8 çoban bilgi yarışmasında ter döktü. 15 sorudan sonra yarışmacılardan Mustafa Uzun 1’inci olurken, Yasin Üçkulak 2’inci, Ali Siltav ise 3’üncü oldu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:46
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