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Aksaray’da cinayet şüphelisi Afgan yakalandı

Aksaray’da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Afganistan uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:57
Aksaray’da cinayet şüphelisi Afgan yakalandı

Aksaray’da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Afganistan uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.


Olay, Sultanhanı ilçesi Reis Çapan Öztürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Tarvi Aryan (22) ile ’Nasır Misafir’ lakaplı Muhammet Bin K. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Bin K., belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak Tarvi Aryan’ı göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Tarvi Aryan’ın öldüğünü belirledi. Olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Olayın ardından şüphelinin Eskil ilçesinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinin Aydınlık Mahallesi Mutlu Yaylası’nda bir eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda zanlı Muhammet Bin K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:57
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