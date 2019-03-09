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Aksaray’da çiftçiye 20 bin 885 meyve fidanı dağıtıldı

Aksaray’da meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında çiftçiye 20 bin 885 adet meyve fidanı dağıtıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Aksaray’da çiftçiye 20 bin 885 meyve fidanı dağıtıldı

Aksaray’da meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında çiftçiye 20 bin 885 adet meyve fidanı dağıtıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından meyve fidancılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2 bin 550 adet elma fidanı, bin 300 adet armut fidanı, 6 bin 200 adet ceviz fidanı, 3 bin 930 adet badem fidanı, bin 600 adet kayısı fidanı, 2 bin 120 adet kiraz fidanı, bin 390 adet erik fidanı, 420 adet şeftali fidanı ve bin 375 adet bağ fidanı çiftçiye törenle dağıtıldı.


Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’da 26 bin 200 dekar alanda meyve yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Saklav, meyve alanlarını çoğaltmak, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak, alternatif gelir kaynakları oluşturmak ve ürünleri çeşitlendirmek amacıyla projeler düzenlediklerini belirterek, "2016 yılında 446 dekar alanda 10 bin 100 adet fidan ile 30 adet kapama meyve bahçesi kurdurulmuş ve 149 bin 257 TL’lik yatırım yapılmıştır. 2018 yılında 734 dekar alanda 15 bin 360 adet fidan ile 46 adet kapama meyve bahçesi kurdurulmuş ve 197 bin 800 TL’lik yatırım yapılmıştır. 2019 yılında ise müdürlüğümüze tahsis edilen 200 bin TL ödenek çerçevesinde 20 bin 885 adet meyve fidanı yüzde 50 çiftçi katkısı ile çiftçilerimize bugün dağıtılacak olup bu sene bu meyve fidanları ile inşallah 56 adet kapama meyve bahçesi kurulacaktır. Son beş yılda ilimize İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi ve bakanlığımızın projeleri sayesinde 108 bin 815 adet meyve fidanı dağıtılmış ve 3 bin 682 dekar alanda 284 adet kapama meyve bahçesi kurdurulmuş olup toplam yatırımın tutarı da 1 milyon 18 bin 418 TL olmuştur. Tabii ki bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün tarım ve hayvancılıktaki esas amacı Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız’’dedi.


Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, STK başkanları ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
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