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Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Diyarbakır'dan Ankara'ya büyükbaş hayvan götüren Remzi Özvarol (28) idaresindeki 34 HH 5866 plakalı tır, Aksaray-Ankara karayolu 50. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Olay yerine ambulans, AFAD, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kardeşi Onur Özvarol (26) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tırda bulunan 80 büyükbaş hayvandan 15'i telef oldu.

Hayvanlardan bazıları ise karayollarında hareket ederek sürücülere zor anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
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