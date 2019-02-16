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Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik

IHAAW084232-ASA/16-02-2019- Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 08:47
Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik

IHAAW084232-ASA/16-02-2019- Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.16.02.2019 08:42:32TSINNNN

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:47
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