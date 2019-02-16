Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik IHAAW084232-ASA/16-02-2019- Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı.

IHAAW084232-ASA/16-02-2019- Aksaray’da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.16.02.2019 08:42:32TSINNNN

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