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Aksaray'da balayından dönen çift kaza yaptı! Gelin hayatını kaybetti

Balayından dönen genç çift Aksaray-Nevşehir yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada 26 yaşındaki gelin yaşamını yitirirken eşi yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
Aksaray'da balayından dönen çift kaza yaptı! Gelin hayatını kaybetti

Aksaray'da balayından gelen çiftin içerisinde olduğu araç TIR'a çarptı. Kazada, Semra Özen Yurtseven (26) hayatını kaybetti, eşi sürücü Sefa Yurtseven (26) yaralandı. Kaza yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, dinlenme tesisinde gözaltına alınan TIR şoförü, kazayı fark etmediğini söyledi.

BALAYI İÇİN NEVŞEHİR'E GİTMİŞLERDİ

Kaza, saat 01.30 sularında Aksaray- Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde oldu. Sefa Yurtseven idaresindeki 26 SA 035 plakalı araç, Abdullah Ayaz (26) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ardından bölgeye ambulans gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek için yola çıktıkları bildirildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazanın sonrasında yoluna devam eden TIR sürücüsü Abdullah Ayaz, yaklaşık 20 kilometre mesafede mola verdiği tesiste jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayaz, ilk ifadesinde kazayı görmediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
  1. Nevşehir
  2. Bilecik
  3. Aksaray
  4. Trafik Kazası

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