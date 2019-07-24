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Aksaray’da aranan 6 zanlıya tutuklama

Aksaray’da çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:40
Aksaray’da aranan 6 zanlıya tutuklama

Aksaray’da çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı ve yakalan kararı verilen şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor. Polis, son yaptığı 6 ayrı operasyonda ’Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P. (24), ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. (33), ‘yaralama’ suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (32), ‘yaralama’ suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (23), ‘birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla taşımak’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. (52) ve ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. (34) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.


Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 6 zanlı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:40
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