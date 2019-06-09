Aksaray’da 9 günlük bayram tatili bilançosu "sıfır ölüm"

Aksaray’da 9 günlük bayram tatili kapsamında geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilin son günü bayram bilançosunu açıkladı. Bayram tatili boyunca an itibariyle “sıfır ölüm” hedefini yakalayan Aksaray Emniyeti, sürücülere toplamda 512 bin 629 lira trafik cezası kesti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafikte aldığı geniş güvenlik önlemleri ile yüzde 50 oranında düşüş ve “sıfır ölüm” hedefini yakaladı. 140 personel ve 31 ekip ile görev alan Aksaray Polisi, gece gündüz aralıksız yaptığı uygulama ve denetimlerle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü İlhan Özdemir, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı daire başkanlıklarımızın koordinesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlarımızın kazasız belasız, sıfır ölüm prensibi, hedefi ile bayram tatillerini geçirip sevdiklerine kazasız belasız gidip gelmeleriyle alakalı planlamalar yapılarak tedbirler alındı. 81 ilimizde bu tedbirler alındığı gibi Aksaray ilimizde de polis sorumluluk bölgelerinde aynı tedbirler alınarak, bu tedbirler 140 personel ve 31 ekip ile yollara çıktık. Meydana gelen kazalarda birinci etkenin hız kaynaklı, dikkatsizlik, tedbirsizlik, uykusuzluk ve yorgunluk sonucu yoldan çıkma neticesinde meydana geldiğini gördük. 9 günlük bayram tatili boyunca bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Denetimler sonucunda da 779 araç ve sürücüsüne Aksaray polis sorumluluk bölgesinde 238 bin 457 lira para cezası uyguladık. 26 sürücümüze 22 bin 345 lira para cezası, emniyet şeridini ihlal gibi konularda da 214 sürücümüze 214 bin 428 lira para cezası uyguladık. Bayram ile ilgili planladığımız kural ihlalleri ve denetimlerle ilgili olarak toplam 512 bin 629 lira Aksaray ilimizde trafik para cezası uyguladık. Yapmış olduğumuz denetimlerin sonucunda 2018 yılı 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile kıyasladığımızda 2018 Kurban Bayramında hiç ölümlü kazamız yokken, bu yıl da sıfır ölümlü, yani olay yerinde ölüm yaşanmayan sıfır ölümlü kaza ile bayram tatilini atlatmış bulunuyoruz. Yaralanmalı kazalarda 2018 Ramazan Bayramında 49 yaralanmalı kaza meydana gelmişken, bu yıl 30 yaralanmalı kaza meydana geldi. Toplam sayıya baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 91 trafik kazası meydana gelmişken, bu yıl 62 kaza meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıl yaralanmalı kazada yüzde 63’lük bir azalma, maddi hasarlı kazalarda yüzde 31’lik azalma, genel kazalarda ise yüzde 47’lik bir azalma sağlayarak yarıya yakın hedefimizi yakaladık” dedi.

Uygulamalarda sürücülere uyarı broşürleri dağıtılırken, çocuklara da trafik içerikli boyama kitapları ve kalemler hediye edildi.