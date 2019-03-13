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Aksaray’da 4 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da ev ve iş yerlerinden 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
Aksaray’da 4 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da ev ve iş yerlerinden 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık olayları, 14 Şubat ile 7 Mart 2019 tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan müstakil evlerde ve bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olaylarının ardından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheliyi tespit etti. 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Mehmet Ali Ş. (31), Erdal Ö. (29) ve Muhammet K.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mehmet Ali Ş. ve Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
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